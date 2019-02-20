Günü Yatay Tamamladı!

Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %7,79'luk yükselişi ile CEMAS olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST 100 içinde %-4,46'lIk düşüşü ile IHLGM oldu. Küresel bazlı resesyon endişeleri, Ticaret görüşmelerinden ilişkin olumlu haber akışının gelmesi ile beraber küresel piyasalarının çoğunda, özellikle Asya piyasalarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Aynı eğilim yurtiçi jeopolitik riskler ve Suriye ile ilgili açıklamaların tekrardan gündeme gelmesi sebebiyle Borsa İstanbul'da yükselişi destekleyemiyor.

USDTRY… 5,30 Seviyesi Destek Halini Almaya Başladı... Geçen hafta 5,30 seviyesinin üstünü gören USDTRY, dün tekrar 5,32 seviyelerini görerek tekrardan 5,29 seviyelerine geriledi. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini koruyor olmasına ve doların global bazda değer kaybediyor olmasına rağmen yurtiçi jeopolitik ve Mart seçimlerinden kaynaklı siyasi belirsizlikler Türk Lirası'nın değer kazanmasını engelleyici risk faktörleri olarak devam etmektedir. Ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi, risk iştahının artışı ile doların global düşüşünü destekliyor ve yatay ağırlıklı hareketler USDTRY bazında beklenebilir. Standard & Poor's (S&P), dün Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarda bulundu. Açıklamada Türk lirasında dalgalanmanın azaldığını ancak buna rağmen 2019 sonunda ekonominin yüzde %0,5 daralmasını bekliyorlar.

EURTRY… 6,00 Seviyesinde Yatay... Geçen hafta EURUSD paritesinin değer kaybı ile yatay seyreden EURTRY paritesi, hafta başında Euro'nun değer kazanması ile tekrardan 6,00 direncini kırdı. Yurtiçi risk faktörlerinin etkisi 6,00 üstünün kalıcılığını destekleyebilir.

EURUSD… Negatif Faktörlere Rağmen Toparlanıyor... Brexit belirsizliğinin devam etmesi, AB büyüme tahmininin aşağı yönlü revizesi, İtalya'nın resesyon durumunda olması ve İspanya'da bütçenin reddedilmesi ile erken seçime gidilmesi bölgeye dair riskleri yukarı yönlü arttırmaktadır. Bu risk faktörlerinin fazlalığına rağmen şimdilik ticaret görüşmelerinin risk iştahını arttırması ile EURUSD tekrardan 1,13 seviyelerinin üstünde seyrediyor.

XAUUSD… 1350US$ Seviyeleri Test Ediliyor… ABD-Venezuela arasındaki gerilim dolu süreçte yeni bir haber akışı bulunmuyor ve haftasonu gerçekleşen ABD-Çin görüşmesinde iki liderden olumlu mesajlar gelmesine rağmen ons altının primli seyri devam ediyor. Bu olumlu haber akışı, resesyon riskini ciddi anlamda azaltamayacağı düşüncesi ons altına olan talebi güçlendiriyor olabilir. Bu bağlamda ons altın 1 yıl önceki seviyelerini yani 1350US$ seviyelerini tekrardan test ediyor.

GLDGR… Ons Altın ile Primli Seyrediyor… Global haber akışının ons altını desteklemesi ve USDTRY'nin primli seyri ile gram altını 228 TL seviyelerinde primli seyrettirmektedir.

BRENT… Ralli Sonrası Hafif Yatay… OPEC üyesi Venezuela'nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, ABD-Çin ticaret görüşmesinin pozitif havasından kısa vadeli destek bulan petrol, primli seyrinden sonra 67US$ seviyelerinde yatay seyrediyor. Olumlu haber akışına rağmen genel görünüm global ekonominin yavaşlayacağı beklentisi ile aşağı yönlü olabilir.

S&P 500… Bilançolar ile Hafif Pozitif… Haftasonu ABD-Çin Ticaret görüşmelerinin "verimli" geçtiğine yönelik liderlerden gelen olumlu haber akışı küresel risk iştahını olumlu yönde etkiledi. Ardından Walmart'ın dördüncü çeyrek karlılığının iyi gelmesi endeksleri desteklemeye devam etti.