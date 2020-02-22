Günübirlik ev kiralayanlara 72 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günübirlik ev kiralayanlara 72 bin lira ceza - Son Dakika

Günübirlik ev kiralayanlara 72 bin lira ceza

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, günübirlik kiralanan evlere yapılan denetim kapsamında, kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan 4 evin sahibine toplam 72 bin 100 lira para cezası kesildi.

Günübirlik ev kiralayanlara 72 bin lira ceza, System.String[]

ZONGULDAK'ta, günübirlik kiralanan evlere yapılan denetim kapsamında, kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan 4 evin sahibine toplam 72 bin 100 lira para cezası kesildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bulunduğu İncivez Mahallesi'nde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yaptı. Denetimde, yasadışı ve kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan ruhsatsız 4 ev tespit edildi. Evlerin sahiplerine toplam 72 bin 100 lira para cezası kesildi.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
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