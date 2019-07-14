Son Dakika Haberleri: Günübirlik gezide trajedi: Traktörle oyun iki çocuğun hayatına mal oldu
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Günübirlik gezide trajedi: Traktörle oyun iki çocuğun hayatına mal oldu

5 saat önce

ALMANYA'NIN Avusturya sınırındaki Balderschwang köyüne günübirlik bir gezi için gelen dört çocuktan ikisi, traktörün altında kaldı.

Günübirlik gezide trajedi: Traktörle oyun iki çocuğun hayatına mal oldu, System.String[]
ALMANYA'NIN Avusturya sınırındaki Balderschwang köyüne günübirlik bir gezi için gelen dört çocuktan ikisi, traktörün altında kaldı. Polisten alınan bilgiye göre çocuklar traktörün önündeki konteynırda oturuyordu. Traktörü ise 13 yaşındaki bir çocuk kullanıyordu. Traktörün bir çukura girmesi üzerine konteynırdaki iki çocuk traktörün altına düştü ve tekerlerin altında kaldı. Biri 10 yaşında erkek, diğeri 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Avusturya ve Alman soruşturma ekipleri, saatlerce olay yerinde inceleme yaptı.
Avusturya, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:47 
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