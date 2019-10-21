Son Dakika Haberleri: Günübirlik hırsızlık şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Günübirlik hırsızlık şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Günübirlik hırsızlık şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı

40 dakika önce

Manisa'dan İzmir'e gelip günübirlik hırsızlık yapan şebeke üyesi 5 kişi tutuklandı.

Günübirlik hırsızlık şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Manisa'dan İzmir'e gelip günübirlik hırsızlık yapan şebeke üyesi 5 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Manisa Salihli'den İzmir'e gelip günübirlik hırsızlık yapan şebekeye yönelik çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı tespit ederek operasyon başlattı. Zanlıların İzmir'de olduğunu belirleyen ekipler, İzmir-Turgutlu- Kemalpaşa yol güzergahında uygulama başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıların içinde bulunduğu aracı durdurarak, araçta bulunan kişilerin daha önceden hırsızlık kaydı bulunan Aykut A. (24), Hakan A. (38), Niyazi Ö. (55), Filiz P. (41), Ayşe A. (23) olduğunu belirledi. Ayrıca araç içerisinde arama yapan ekipler, emniyet kemerinin iç kısmının bulunduğu yere çorap içerisine saklanmış, 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ve kapı kilitlerini düşürmek için kullanılan plastik aparat ele geçirdi.


Şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Manisa, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinde seri katil şüphesi tedirgin etti
Mardin'de terör operasyonu nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Beyin kanseriyle mücadele eden modacı Nur Yerlitaş, son haliyle korkuttu Tunç Soyer'den Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye konuya fazla müdahil oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 20:44:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günübirlik hırsızlık şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]