Son Dakika Haberleri: Günübirlik Kiraladığı Evleri Aylık Kiraya Vermiş

Günübirlik Kiraladığı Evleri Aylık Kiraya Vermiş

4 saat önce

İzmir'de günübirlik kiraladığı evleri internette ilan vererek aylık kiralayan şüpheli tutuklandı.

Günübirlik Kiraladığı Evleri Aylık Kiraya Vermiş, System.String[]
İzmir'de günübirlik kiraladığı evleri internette ilan vererek aylık kiralayan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran M.Y. ve N.T, internetteki kiralık ev ilanından ulaştıkları emlakçının kendilerini dolandırdığını ileri sürdü.

Şikayetçiler, Bornova ve Karabağlar ilçelerindeki mobilyalı evleri kiralamak için kendisini emlakçı olarak tanıtan kişiyle buluştuklarını, evleri gezdikten sonra beğenerek kontrat imzaladıklarını ve peşinat olarak biner lira verdiklerini öne sürerek, taşınmak için gittiklerinde ise evlerde başkalarının yaşadığını gördüklerini ifade etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, ikametlerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Araştırma sürecinde aynı şekilde dolandırıldıklarını belirten 4 kişi daha şikayette bulundu.

Şüphelinin S.D. (22) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Mağdurlar tarafından da teşhis edilen zanlı, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:18 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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