Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6'da kuyruğa girdiler - Son Dakika

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6'da kuyruğa girdiler

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı hafta sonu tatilci akınına uğradı.

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı hafta sonu tatilci akınına uğradı.

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Sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşların ve çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik tatilcilerin 3 kilometreyi bulan kuyruk oluşturması sonucu, milli park Saat: 13.00'den itibaren araç girişine kapatıldı.

Milli park girişinde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluşması sonucu Kuşadası Milli Park Şefliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, " Milli Parkımızdaki aşırı yoğunluktan dolayı,Milli Parkımız saat 13: 00 itibari ile araç girişlerine kapatılacaktır.Mevcut durum itibari ile araç kuyruğu 3 km yi bulmuştur. Ziyaretçilerimizin Toplu Taşıma Araçlarını kullanmaları ve alternatif alanları tercih etmelerini önemle rica ediyoruz " denildi.

(İHA)

Güzelçamlı, Kuşadası, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6'da kuyruğa girdiler - Son Dakika
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