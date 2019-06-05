Günübirlik tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu
1 saat önce
Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi ile Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen tatilciler, girişte yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:47 Kaynak: AA
'nın Ula
İlçesi Akyaka
Mahallesi ile Fethiye
'nin Ölüdeniz Mahallesi
'ne gelen tatilciler, girişte yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve emniyet müdürlüğü trafik ekipleri, bayram dolayısıyla özellikle turistik merkezler Bodrum
, Marmaris
, Fethiye, Ortaca
, Köyceğiz
, Dalaman
ve Ula'daki güzergahlarda çok sayıda ekiple uygulama ve yol kontrolü yaptı.
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