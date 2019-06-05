Son Dakika Haberleri: Günübirlik tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu
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Günübirlik tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu

1 saat önce

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi ile Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen tatilciler, girişte yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi ile Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen tatilciler, girişte yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve emniyet müdürlüğü trafik ekipleri, bayram dolayısıyla özellikle turistik merkezler Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula'daki güzergahlarda çok sayıda ekiple uygulama ve yol kontrolü yaptı.
Günübirlik tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:47 Kaynak: AA
Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, Ula, Güncel
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