Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek - Son Dakika
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Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek

11.10.2022 13:41

Meclisin yeni yasama yılına başlamasıyla gözler yapılacak düzenlemelere çevrildi. Üç bölüme ayrılan ekonomi alanında yapılacak düzenlemelerde ilk bölüm meclis gündemine getirilirken yapılacak düzenlemelerde günübirlik tesislerle ilgili önemli adımlar atılması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama yılında ekonomiye yönelik yoğun çalışmalar yapacak. Gündem üç bölüme ayrılırken ilk gündem Meclis sıralarına geldi. İcralık dosyalardan öğrenci desteklerine kadar çok sayıda düzenleme gerçekleştirilecek. Teklif önce plan ve bütçe komisyonunda, ardından Genel Kurul'da ele alınacak.

EYT TASLAK ÇALIŞMASINDA SONA GELİNDİ

Bu yıl EYT mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalara hız verilirken sorunun çözülmesine kesin gözü ile bakılıyor. Taslak çalışmalarında sona gelinen düzenlemenin bakanlık tarafından kısa süre içinde Meclis'e getirilmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Bu yıl içinde sözleşmeli personelin statüsü hakkında yapılacak düzenlemeler de Meclis ve kamuoyu gündeminde önemli yer tutuyor. Kamudaki yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelinirken teknik çalışma büyük ölçüde tamamlandı.

GÜNÜBİRLİK TESİSLER DENETİME GİRECEK

Öte yandan sık sık gündeme gelen ve düzenlemeye gidilmesi istenen bir başka konu da günübirlik dairlerle alakalı. Turizm sektörüne ilişkin olarak yapılacak yenilikler kapsamında mercek altına alınacak olan günübirlik evler denetim altına alınacak. Bu yerlerin başka kişilere kiralanmasının önüne geçilirken, konuya ilişkin cezaların artması da bekleniyor.

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EYT, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Turizm Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek - Son Dakika


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