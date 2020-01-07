Günübirlik turizme açılan Karabük Keltepe Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan ve 3 gün önce günübirlik kayak turizmine açılan Karabük Keltepe Kayak Merkezi'ni yüzlerce kişi ziyaret etti.

Kentte 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen merkeze gelen vatandaşlar, 1250 metrelik iki, 607 ve 869 metrelik de birer olmak üzere dört pistte doyasıya eğlendi.

Ziyaretçiler, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda, 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile bayblift sistemlerini de kullanarak karın tadını çıkarttı.

"Burası ülkemizin en yeni kayak tesisi"

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Keltepe Kayak Merkezi'nin sadece Karabük değil, çevre illerin de faydalanabileceği önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Türkiye'ye böyle bir tesis kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gürel, "Burası ülkemizin en yeni kayak tesisi. 3 gün önce burayı açtık. Batı Karadeniz illerinden yoğun bir ilgi var. Yüzlerce kişi merkeze gelerek doyasıya eğlendi. Yaklaşık 3 ay boyunca burada iyi kar oluyor. Bu zaman diliminde binlerce kişinin bu alana gelmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Gürel, vatandaşların sorun yaşamaması için bütün tedbirlerin alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kayak için gerekli her türlü alet mevcut. Eğitmenlerimiz, yeme içme tesislerimiz var. Sağlık hizmetleri bulunuyor. Dağa tırmandığımız yollarımız gayet iyi. Bu alan bizim için prestij projelerinden bir oldu. Bir otel eksikliğimiz var. Otel yapımı içinde gerekli planlamaları yapıyoruz. Safranbolu turizmine alternatif önemli bir alanımız oldu."