Günübirlik turizmine büyük katkı sağlayacak - Son Dakika
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Günübirlik turizmine büyük katkı sağlayacak

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Değirmenağzı bölgesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Park'ının 12 gün içerisinde tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı.

Günübirlik turizmine büyük katkı sağlayacak, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Değirmenağzı bölgesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Park'ının 12 gün içerisinde tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Hacıyusuflar Mahallesi'nde yeni yaşam alanı hedefiyle yapımı tamamlanan ve 18 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan sel felaketi sonrası büyük hasar gören 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nın tadilat çalışmalarının 12 gün içerisinde biteceğini ifade etti.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 52 dönüm üzerinde inşa edilen parkı yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Akçakoca'da sosyal yaşantıya yeni bir alternatif kazandıracaklarını söyleyen Başkan Yanmaz, sadece Hacıyusuflar Mahallesi'ne değil, tüm bölgeye hizmet sunacak projeyi kısa sürede tamamlayacaklarını dile getirdi.


Hacıyusuflar Mahallesi Değirmen ağızında bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nın 18 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde büyük hasar gören parkın Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Talimatı kısa süre sonra Akçakocalılar ile günü birlik Akçakoca'ya gelen misafirlerin yeniden hizmetine sunulacak.


Park içinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yanmaz,"Sevgili Akçakocalı hemşerilerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 18 Temmuz'da bir sel felaketi yaşadık ve en büyük hasar alan yerlerden biride 15 Temmuz Parkıydı. 18 Temmuz itibarı ile onarım çalışmalarına başladık. Allah'ın İzni ile parkımızı 12 sonra her şeyi ile eski haline getirilmiş şekilde bulacaksınız. Hatta ve hatta daha fazlası ile vatandaşlarımızın hizmetine sokacağız. İnşallah hayırlara vesile olur ve sürede şuan itibari ile başladı. Allah'a emanet olun diyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:34 Kaynak: İHA

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