Günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda - Son Dakika
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Günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda

18.04.2022 10:37

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, aç kalan ayı ailesi yine yerleşim birimlerine indi.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, aç kalan ayı ailesi yine yerleşim birimlerine indi. Ormandan Sarıalan bölgesine gelen ayı ailesi

günübirlikçi tatilcilere panik yaşattı. O anlar kameraya kaydedildi.

Kar kalınlığının 83 santimetre olduğu Uludağ'da ormandaki hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Aç kalan ayılar Sarıalan'da orman köşklerinin bulunduğu alana inerek çöp kovalarında yemek aradı. Tatil yapmak için Uludağ'a gelen günübirlikçilerin, ayıları karşılarında gördüklerinde yaşadıkları panik ve şaşkınlık kameralara yansıdı.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur/ İHA)

Günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda
Günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda
Günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda
Günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda

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Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Sarıalan, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda - Son Dakika


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