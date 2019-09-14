Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Din Psikolojisi Anabilin Dalları 9. Koordinasyon Toplantısı" ve "Günümüz Gençlerinin Dini Sorunları ve Çözüm Arayışları Sempozyumu" başladı.

Bir otelde düzenlenen programa çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

İl Müftüsü Hasan Çınar, burada yaptığı konuşmada, sempozyumdan güzel sonuçlar çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ateş de sempozyuma katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Programda, oturum başkanlığını Prof. Dr. Hayati Hökelekli'nin yaptığı "Gençlerin Din ve İnan Sorunları" ve oturum başkanlığını Prof. Dr. Abdülvahit İmamoğlu'nun üstlendiği "Gençlerin Din ve İnanç Sorunlarının Gündelik Hayata Yansımaları" başlıklı konular ele alındı.

Etkinlik, değerlendirme oturumuyla son buldu.