"Günümüz Polislik Sistemlerinde Özel Kuvvetlerin Yeri Çalıştayı" başladı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde görüldüğü gibi polis özel harekat birimlerinin bir iç güvenlik unsuru olarak toplumsal hayatın içinde demokrasinin savunucusu ve koruyucusu olarak da görev yaptığını söyledi.

Polis Akademisinin Anıttepe Yerleşkesi'nde düzenlenen "Günümüz Polislik Sistemlerinde Özel Kuvvetlerin Yeri Çalıştayı"nın açılışında konuşan Aktaş, emniyet teşkilatının, köklerinden aldığı güç, mazisinden aldığı ilham ve milletinden aldığı destek ile 176 yıldır tüm tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi için azim, kararlılık ve cesaretle mücadelesini her şart altında sürdürdüğünü belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de profesyonel kadroları, özel silah, teçhizat ve taktikleriyle zor ve riskli bir görevi icra etme kabiliyetine sahip polis özel harekat birimlerinin faaliyet alanlarının da her geçen gün arttığını dile getiren Aktaş, Polis Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki birimlerin terörle mücadeleden arama kurtarmaya, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleden asayiş ve narkotik suçlarla mücadeleye kadar birçok alanda ülke güvenliğine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Aktaş, konuşmasında şunları kaydetti:

"FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde görüldüğü gibi polis özel harekat birimlerimiz, bir iç güvenlik unsuru olarak toplumsal hayatın içinde demokrasinin savunucusu ve koruyucusu olarak da görev yapmaktadır. Teşkilatımızın göz bebeği ve çelik bileği olan özel harekatımız, bir taraftan devletimizin çelik yumruğunu hainlerin tepesine indirirken diğer taraftan adalet, merhamet, vicdan ve şefkatle de vatandaşımızın yanında yerini almaktadır.

Bu açıdan bakıldığında ülkemizin her noktasında meydana gelebilecek olaylara kısa sürede ve etkin müdahalede bulunma yetisine sahip özel kuvvetlerin teçhizat ve teknolojik kapasitelerinin geliştirilmesi, personel seçimi ve eğitimi büyük önem arz etmekte ve hassasiyet gerektirmektedir."

Aktaş, kamu güvenliğinin sağlanmasında anahtar rol üstlenen özel kuvvetlerin çağın gereklerine uygun bir yapıda olması noktasında teşkilat olarak titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Görevini hakkı ve layıkıyla yerine getirmenin sorumluluğunu taşıyan teşkilatımızın her bir mensubu gibi, özel harekat personelimiz de ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm şer odaklarına karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesini sürdürme gayretindedir." dedi.

Çalıştay kapsamında uluslararası katılımcıların sunumları ile Fransa, ABD, Kanada, Malezya ve Macaristan'dan örnekler ve Türkiye'deki polis özel harekat birimlerinin kapasitesi ve faaliyet alanları ele alınacak.