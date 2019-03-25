Son Dakika Haberleri: Günümüzde Bitcoine Bakış Açısı Nasıl?

Günümüzde Bitcoine Bakış Açısı Nasıl?

1 saat önce

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde bitcoine bakış açısını değerlendiren Güneri, yapılan araştırmalar hakkında şunları söyledi: "Biz ekim ve aralık ayları arasında İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkeziyle aslında Türkiye'de yapılmamış bir akademik araştırmaya birlikte imza attık. Buradaki amacımız kripto dünyasını ve insanların bakış açısını daha iyi anlayabilmek."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33 

Sektörel, Ekonomi
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