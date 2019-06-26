Son Dakika Haberleri: “Günümüzde satış politikaları ve şekilleri değişiyor”
Son Dakika Ekonomi Haber

“Günümüzde satış politikaları ve şekilleri değişiyor”

45 dakika önce

İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İş Adamları Derneği (İMSİAD) sektörde değişen satış tekniklerini üyelerine anlatmak üzere Waypoint Akılcı Satış Çözümleri kurucusu Hasan Özkapıcı'nın konuk konuşmacı olduğu bir seminer düzenledi.

“Günümüzde satış politikaları ve şekilleri değişiyor”, System.String[]
İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İş Adamları Derneği (İMSİAD) sektörde değişen satış tekniklerini üyelerine anlatmak üzere Waypoint Akılcı Satış Çözümleri kurucusu Hasan Özkapıcı'nın konuk konuşmacı olduğu bir seminer düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:48 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu İnci Türkay eski eşiyle olan velayet davasında kazandı Volkswagen, 560 kiralık işçi ile yollarını ayırıyor 1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu yapıldı Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:33:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Günümüzde satış politikaları ve şekilleri değişiyor”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]