Dünyanın ilk internet fenomeni: İnternet Mahir kimdir?

Sosyal medya platformlarının hayatımıza girmesi ile internet dünyasında da ciddi bir kimlik değişimi yaşandı. Özellikle son dönemde Instagram, TikTok ve YouTube gibi uygulamalarda belirli bir üne ulaşmış, sosyal medya veya internet fenomeni olarak adlandırılan yerli yabancı binlerce kişi ortaya çıktı.

Bu kişiler isimlerini genellikle belirli bir sosyal medya platformu üzerinden büyük kitlelere duyururken, tarihte henüz bu tür uygulamaların esamesinin okunmadığı dönemlerde bir şekilde internet dünyasında büyük üne ulaşmış kişiler de bulunuyor. Hatta öyle biri var ki, ünü ülkemiz sınırlarını aştı ve 2000'li yıllara adeta damga vurdu. İşte dünyanın ilk fenomeni İnternet Mahir'in sıra dışı hayatı….

İnternet Mahir kimdir?

Günümüzde internet fenomeni olmak aslında sandığımız kadar kolay değil. Hatta internetin yeni yeni kullanılmaya başlandığı, sosyal medya uygulamalarının olmadığı ve sınırlı sayıda web sitesinin bulunduğu 90'lı yıllarda ise neredeyse imkansızdı. Ancak Mahir Çağrı adında İzmir'de yaşayan bir adam, 1999 yılında açtığı "ikissyou.org" adlı kişisel web sitesi ile imkansızı başararak bir anda dünya gündemine oturmayı başardı.

Aslında web sitesinin çok fazla bir özelliği yoktu. Zaten o dönem, internet fenomeni diye bir kavram olmadığı için bu da fazlasıyla normaldi. Açtığı sitede "I kiss you all" sloganı ile ziyaretçilerini karşılayan Mahir Çağrı, mütevazi İngilizcesi ile kendini tanıtıyor ve gündelik yaşamından belirli kesitler paylaşıyordu. Sitesinde kendini gazeteci, müzik ve beden eğitimi öğretmeni ve psikoloji alanında doktora yapmış bir kişi olarak tanıtan Mahir Çağrı, masa tenisi oynamayı da çok seviyordu.

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Mahir Çağrı'nın benimsediği bu konsept, daha önce hiç denenmediği için ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada fazlasıyla ilgi çekti. Ancak ülkemizde ona gelen tepkiler ilk etapta çok da olumlu değildi.

Eleştirilere kulak asmayan Mahir Çağrı'nın hayatı kısa bir süre sonra tamamen değişmeye başladı. Zira kurduğu web sitesini günlük 50 bin kişi ziyaret ediyordu. Aynı zamanda sitenin toplam ziyaretçi sayısı da birkaç ayda 3 milyonun üzerine çıkmıştı. Bu veriler o döneme göre o kadar fazlaydı ki Mahir Çağrı, 2001 yılında web sitesi en çok ziyaret edilen kişi olarak Guinness Dünya Rekorlar kitabına bile girmeyi başardı.

2000 yılında Forbes tarafından dünyanın en çok tanınan 100. kişisi seçildi

Ünü ülkemiz sınırlarını aşan Mahir Çağrı, internet fenomeni kavramını tüm dünyaya tanıtmış ve hayranlarından İnternet Mahir lakabını almıştı. İnternet Mahir'in ünü o kadar yayılmıştı ki, adına hayran kulüpleri açılmış ve hangi ülkede olursa olsun gittiği tüm yerlerde izdihama neden oluyordu.

Bunun üzerine ABD'li Forbes dergisi, 2000 yılında dünyanın en ünlü 100 isim listesine son sıradan İnternet Mahir'i de dahil etti. Bunun yanı sıra Yahoo'un 10. yıldönümünde internetin en önemli 100 olayı listesinde Mahir'in web sitesi kendine üçüncü sıradan yer buldu.

İnternet Mahir'in ilginç yanlarından biri de yurt dışına gittiği zamanlarda hayranlarının evinde kalmasıydı. Özellikle ABD'de onlarca medya kuruluşuna röportaj veren ve Talk show gibi ünlü programlara katılan Mahir, bu dönemlerde hep hayranlarının evinde kaldı.

İnternet Mahir'in birçok ünlü hayranı da vardı

Dünyaca ünlü müzisyenlerden film yıldızlarına kadar birçok ünlü, İnternet Mahir'in büyük bir hayranıydı. Bu ünlülerin başında ise şüphesiz 2016 yılında hayatını kaybeden David Bowie geliyordu. Bowie, İnternet Mahir'i o kadar çok seviyordu ki, katıldığı televizyon programlarında cebinden Mahir'in fotoğraflarını çıkarıyor ve taklidini yapıyordu. Bunun yanı sıra Julia Roberts, Meg Ryan gibi birçok ünlü de Mahir'in hayranları arasında yer alıyordu.

The Guardian, Borat filminin İnternet Mahir'den esinlenerek çekildiğini iddia etti

Başrollerinde ünlü oyuncu Sacha Baron Cohen ve Pamela Anderson gibi isimlerin bulunduğu Borat filmi, The Guardian'ın iddiasına göre İnternet Mahir'den esinlendi. Hatta Sacha Baron Cohen'in canlandırdığı Borat Sagdiyev karakterinin İngilizcesinin bozuk olması, takım elbise giymesi ve masa tenisi oynaması da bu iddiaları güçlendiriyordu.

Bunun üzerine kendisinden izinsiz taklidi yapıldığı nedeni ile yapım ekibine dava açacağını duyuran İnternet Mahir, bu kararından daha sonra bir şekilde vazgeçti.

Ancak yıllar geçtikçe internet kullanımı daha da yaygınlaştı ve Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları da hayatımıza girdi. Bunun üzerine internet fenomeni ve sosyal ağ kavramlarını ilk kez dünyaya duyuran Mahir Çağrı da eski ihtişamlı yaşamından yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı.

Özellikle yeni jenerasyonun büyük bir kısmı internet fenomenlerinin atası olarak nitelendirilen İnternet Mahir'i tanımıyor. Mahir, dünyaca ünlü olduğu dönemde bile ülkesinden istediği desteği alamadığını ve kendisinin sosyal medya platformlarının fikir babası olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda kendisine gereken destek verilseydi, Facebook ve Twitter'ı kuracak potansiyelde olduğunu ifade eden Mahir, günümüzde biraz daha mütevazi bir hayat yaşıyor.

İnternet Mahir'in ilk web sitesine buradan gidebilirsiniz.