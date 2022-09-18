Uçakta internet fiyatları dudak uçuklattı!

Dünya genelinde hem iç hem de dış hatlar için yolcularına internet hizmeti sağlayan hava yolu şirketleri, uçakta evde kullandığımız aboneliklere kıyasla bir hayli yüksek internet fiyatları ile karşımıza çıkıyor. Öyle ki birkaç YouTube videosu seyretmek bile uçak bileti ile aynı paraya gelebilir. Öte yandan Elon Musk'ın Starlink uydu internet hizmeti bu fiyatların çok daha uygun bir hale gelmesini sağlayabilir.
Uçakta internet fiyatları ne kadar?
ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, bugün bulunduğu Türk Hava Yolları İstanbul – Hannover uçuşunda anlaşmalı internet sağlayıcı firmanın değişmiş olabileceğini söyledi. Geçtiğimiz dönemde Türk Telekom'un Wi-Fi hizmetine yer verilirken, bu uçuşta Profen isimli servis sağlayıcı ile karşılaştığını belirtti.
Buna ek olarak, Türk Hava Yolları'nın uçak içerisinde internet kullanmak isteyen yolculardan ne kadar ücret talep ettiğini de paylaştı. Aşağıdaki listeye baktığımız zaman Miles&Smiles Elite, Elite Plus, Classic ve Classic Plus kart sahipleri için 10 MB, 400 MB, 1 GB ve sınırsız olacak şekilde ücretsiz kullanım kotaları olduğunu, diğer yolcuların ise seçecekleri pakete göre MB başına 1 TL ila 2.5 TL arası ücret ödemesi gerektiğini görüyoruz.
Business Class yolcularSınırsızBusiness Class1 GBMiles&Smiles Elite ve Elite Plus Kart Sahipleri400 MBMiles&Smiles Classic ve Classic Plus Kart Sahipleri10 MB Türk Telekom internet fiyatlarına yüzde 70'e varan zam! Uçakta yüksek hızlı ve uygun fiyatlı Starlink uydu interneti için testler başladı! Elon Musk'ın sıkça gündeme gelen uydu internet hizmetini sağlayan şirketi Starlink, uçaktaki yolcular için uygun fiyata yüksek hızlı kablosuz internet sağlamayı planlıyor. Hatta şu ana kadar birçok hava yolu şirketi ile görüşüldüğü ve yakında pilot çalışmaların başlayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla bireysel olarak yolcuların Starlink abonesi olmasına gerek yok. Bunun yerine uçak içerisinde Starlink uydusu ile bağlantıyı sağlayarak interneti yolculara dağıtacak bir sistem olacak. Bu da belirttiğimiz gibi mevcut paketler ile kıyasla çok daha uygun ve hızlı çözümleri beraberinde getirecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Uçakta internet fiyatları dudak uçuklattı! - Son Dakika
SınıfÜcretsiz KotaMiles&Smiles Elite veya Elite Plus kart sahibi
KotaÜcret20 MB2,99 USD/ 55 TL50 MB4,99 USD/ 91 TL100 MB7,99 USD/ 146 TL250 MB14,99 USD/ 274 TL500 MB24,99 USD/ 456 TL
Son Dakika
Business Class yolcularSınırsızBusiness Class1 GBMiles&Smiles Elite ve Elite Plus Kart Sahipleri400 MBMiles&Smiles Classic ve Classic Plus Kart Sahipleri10 MB
Türk Telekom internet fiyatlarına yüzde 70'e varan zam!
Uçakta yüksek hızlı ve uygun fiyatlı Starlink uydu interneti için testler başladı!
Elon Musk'ın sıkça gündeme gelen uydu internet hizmetini sağlayan şirketi Starlink, uçaktaki yolcular için uygun fiyata yüksek hızlı kablosuz internet sağlamayı planlıyor. Hatta şu ana kadar birçok hava yolu şirketi ile görüşüldüğü ve yakında pilot çalışmaların başlayacağı belirtiliyor.
Dolayısıyla bireysel olarak yolcuların Starlink abonesi olmasına gerek yok. Bunun yerine uçak içerisinde Starlink uydusu ile bağlantıyı sağlayarak interneti yolculara dağıtacak bir sistem olacak. Bu da belirttiğimiz gibi mevcut paketler ile kıyasla çok daha uygun ve hızlı çözümleri beraberinde getirecek.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Uçakta internet fiyatları dudak uçuklattı! - Son Dakika