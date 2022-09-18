Uçakta internet fiyatları dudak uçuklattı! - Son Dakika
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Uçakta internet fiyatları dudak uçuklattı!

18.09.2022 21:09
Uçakta internet fiyatları dudak uçuklattı!

Günümüzde uçakta internet fiyatları denetimsiz kullanımda bilet ücretini geçebilecek kadar yükseldi. İşte detaylar...

Dünya genelinde hem iç hem de dış hatlar için yolcularına internet hizmeti sağlayan hava yolu şirketleri, uçakta evde kullandığımız aboneliklere kıyasla bir hayli yüksek internet fiyatları ile karşımıza çıkıyor. Öyle ki birkaç YouTube videosu seyretmek bile uçak bileti ile aynı paraya gelebilir. Öte yandan Elon Musk'ın Starlink uydu internet hizmeti bu fiyatların çok daha uygun bir hale gelmesini sağlayabilir.

Uçakta internet fiyatları ne kadar?

ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, bugün bulunduğu Türk Hava Yolları İstanbulHannover uçuşunda anlaşmalı internet sağlayıcı firmanın değişmiş olabileceğini söyledi. Geçtiğimiz dönemde Türk Telekom'un Wi-Fi hizmetine yer verilirken, bu uçuşta Profen isimli servis sağlayıcı ile karşılaştığını belirtti.

Dünya genelinde uçakta internet ücretleri pahalı. United Airlines'ın Chicago – Reykjavik uçuşunda deneyimlediğim, sadece yazılı mesajlaşmaya (Whatsapp dahil) imkan veren ücretsiz bağlantı seçeneğini çok beğenmiştim. Starlink, bu işe de el atarsa konu çok farklı bi yere gidebilir.

— Hakkı Alkan (@hakki_alkan) September 18, 2022

Buna ek olarak, Türk Hava Yolları'nın uçak içerisinde internet kullanmak isteyen yolculardan ne kadar ücret talep ettiğini de paylaştı. Aşağıdaki listeye baktığımız zaman Miles&Smiles Elite, Elite Plus, Classic ve Classic Plus kart sahipleri için 10 MB, 400 MB, 1 GB ve sınırsız olacak şekilde ücretsiz kullanım kotaları olduğunu, diğer yolcuların ise seçecekleri pakete göre MB başına 1 TL ila 2.5 TL arası ücret ödemesi gerektiğini görüyoruz.

SınıfÜcretsiz KotaMiles&Smiles Elite veya Elite Plus kart sahibi

Business Class yolcularSınırsızBusiness Class1 GBMiles&Smiles Elite ve Elite Plus Kart Sahipleri400 MBMiles&Smiles Classic ve Classic Plus Kart Sahipleri10 MB

Türk Telekom internet fiyatlarına yüzde 70'e varan zam!

KotaÜcret20 MB2,99 USD/ 55 TL50 MB4,99 USD/ 91 TL100 MB7,99 USD/ 146 TL250 MB14,99 USD/ 274 TL500 MB24,99 USD/ 456 TL

Uçakta yüksek hızlı ve uygun fiyatlı Starlink uydu interneti için testler başladı!

Elon Musk'ın sıkça gündeme gelen uydu internet hizmetini sağlayan şirketi Starlink, uçaktaki yolcular için uygun fiyata yüksek hızlı kablosuz internet sağlamayı planlıyor. Hatta şu ana kadar birçok hava yolu şirketi ile görüşüldüğü ve yakında pilot çalışmaların başlayacağı belirtiliyor.

Uçakta internet fiyatları dudak uçuklattı!

Dolayısıyla bireysel olarak yolcuların Starlink abonesi olmasına gerek yok. Bunun yerine uçak içerisinde Starlink uydusu ile bağlantıyı sağlayarak interneti yolculara dağıtacak bir sistem olacak. Bu da belirttiğimiz gibi mevcut paketler ile kıyasla çok daha uygun ve hızlı çözümleri beraberinde getirecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Rusya, namlunun ucuna Starlink'i koydu! Rusya, namlunun ucuna Starlink'i koydu! FSD Beta ile yapay zeka ve otonom sürüşün geldiği son nokta! FSD Beta ile yapay zeka ve otonom sürüşün geldiği son nokta!
Kaynak: Shiftdelete

Hakkı Alkan, Elon Musk, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uçakta internet fiyatları dudak uçuklattı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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