Uçakta internet fiyatları dudak uçuklattı!

KotaÜcret 20 MB2,99 USD/ 55 TL50 MB4,99 USD/ 91 TL100 MB7,99 USD/ 146 TL250 MB14,99 USD/ 274 TL500 MB24,99 USD/ 456 TL

Uçakta yüksek hızlı ve uygun fiyatlı Starlink uydu interneti için testler başladı!

Elon Musk'ın sıkça gündeme gelen uydu internet hizmetini sağlayan şirketi Starlink, uçaktaki yolcular için uygun fiyata yüksek hızlı kablosuz internet sağlamayı planlıyor. Hatta şu ana kadar birçok hava yolu şirketi ile görüşüldüğü ve yakında pilot çalışmaların başlayacağı belirtiliyor.

Dolayısıyla bireysel olarak yolcuların Starlink abonesi olmasına gerek yok. Bunun yerine uçak içerisinde Starlink uydusu ile bağlantıyı sağlayarak interneti yolculara dağıtacak bir sistem olacak. Bu da belirttiğimiz gibi mevcut paketler ile kıyasla çok daha uygun ve hızlı çözümleri beraberinde getirecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!