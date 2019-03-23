Son Dakika Haberleri: Günün 24 Saati, Birlikte Huzur İçinde Yaşamak İçin Çalışıyorum"

Günün 24 Saati, Birlikte Huzur İçinde Yaşamak İçin Çalışıyorum"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Günün 24 saati, birlikte huzur içinde yaşamak için çalışıyorum.

Günün 24 Saati, Birlikte Huzur İçinde Yaşamak İçin Çalışıyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Günün 24 saati, birlikte huzur içinde yaşamak için çalışıyorum. Bu ülkenin gençleri, kadınları, çocukları, engellileri yani herkes için çalışıyorum ve çalışacağım." dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, "Öyle anlaşılıyor ki korsan bir miting yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri'ye göndereceğim. Hopa'yı, Hopalıları seviyorum. Sizlere inanıyorum ve güveniyorum. Bu bölgenin en aydınları, en yiğitleri Hopalıdır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Yüreğimizde bir şey var. Bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Bu hepimizin ortak görevi olacak. Bir adayımız var, Taner başkana güveniyoruz. Belediye başkanı adayı desem değil, seçilmiş gibi görüyorum. Taner başkanı size emanet ediyorum. Taner başkanın seçileceğine inanıyorum. Taner başkan kazanacak belediyeyi ve belediyede çalışanların asgari ücretini net 2 bin 200 lira yapacak."

Ülkenin huzura kavuşması için çalıştığının altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günün 24 saati, birlikte huzur içinde yaşamak için çalışıyorum. Bu ülkenin gençleri, kadınları, çocukları, engellileri yani herkes için çalışıyorum ve çalışacağım. Taner başkan da çalışacak. Hopa bir marka, o markayı yüceltecek. Karadeniz denilince akla Hopa gelecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Hopa, Kemal Kılıçdaroğlu, Huzur, Politika
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