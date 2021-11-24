Günün en acı haberi Manisa'dan - Son Dakika

Manisa'da ücretli öğretmenlik yaptığı köyden kardeşleri tarafından özel araçla alınan 23 yaşındaki öğretmen Bahar Zeybek dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında olay yerinde hayatını kaybetti. Ücretli öğretmenin hayatını kaybettiği kazada biri ağır olmak üzere 4 kardeşi de yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Dağdere Mahallesinden Gördes'e doğru seyir halinde olan Musa Zeybek idaresindeki 45 HA 9096 plakalı araç ile karşı yönden gelen bir beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören bir vatandaşın durumu ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 ekibi, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi de yaralandı. Dağdere Mahallesi'nde ücretli öğretmenlik yapan ablaları Bahar Zeybek'i almak için Gördes'ten Dağdere Mahallesine gittikleri öğrenilen Zeybek ailesinin dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Bahar Zeybek'in Dağdere Mahallesi'nde ücretli öğretmen olarak çalıştığı ve kardeşlerinin Öğretmenler Günü dolayısıyla ablarına sürpriz yaptıkları öğrenildi. Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğretmen Bahar Zeybek'in yanı sıra kazada 4 yaşındaki Özge Fatma Zeybek (4) ağır yaralandı. 4 yaşındaki çocuk Gördes Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan Musa Zeybek (19), Muhammet Zeybek (19) ve Osman Zeybek (14)'in tedavilerinin ise Gördes Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi. - MANİSA