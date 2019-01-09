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Günün En Acı Karesi

2 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Pınar Aldemir ve çocukları Kapaklı ilçesinde defnedildi.

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Pınar Aldemir ve çocukları Kapaklı ilçesinde defnedildi. 4 aylık oğlunun tabutuna sarılarak fenalık geçiren baba Ali Aldemir'i arkadaşları teselli etti.

Hayrabolu-Tekirdağ karayolu Ortaca Mahallesi'nde dün saat 07.00'de Ortaca Köprüsü'nden dereye uçan otomobilde bulunan Erkan Arslan (43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve 4 aylık Emir Umeyr Aldemir hayatını kaybetti.

Yapılan otopsi sonrası Kapaklı ilçesinde ikamet eden Pınar Aldemir ile çocukları Emir Umeyr Aldemir ve Seyit Abdullah Aldemir'in cenazeleri, Kapaklı ilçesindeki Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Ali Aldemir cenazede fenalık geçirirken, arkadaşları ve akrabaları tarafından sakinleştirildi.

Dedesi özel izinle geldi

Kazada kızını kaybeden Hakan Öner kaldığı hapishaneden özel izinle jandarmalar eşliğinde cenazeye getirildi. Pınar Aldemir'in babası Hakan Öner gözyaşlarına engel olamadı. Uzun süre tabutun başından kalkmayan Hakan Öner'i akrabaları ve İlçe Müftüsü İsa Aktaş teselli etti. 4 kişilik aileden geriye bir tek baba Ali Aldemir hayatta kaldı.

Uzunköprü'den sabah saatlerinde yola çıkan otomobildekilerin Pınar Aldemir'in babası Hakan Öner'i ziyarete giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Kapaklı, Hayrabolu, Tekirdağ, Pınar, Güncel
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