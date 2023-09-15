İşçi servisinin çarptığı anne ile kızından geriye ayakkabı ve terlikleri kaldı - Son Dakika

İşçi servisinin çarptığı anne ile kızından geriye ayakkabı ve terlikleri kaldı

İşçi servisinin çarptığı anne ile kızından geriye ayakkabı ve terlikleri kaldı
Son Güncelleme: 16.09.2023 00:30

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ile kızından geriye kalan terlik ve ayakkabı kahretti.

Kocaeli'de kaldırımda yürürken işçi servisinin çarptığı anne ile 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Anne ile kızından geriye terlik ve ayakkabıları kaldı.

FRENİ BOŞALAN İŞÇİ SERVİSİ ANNE İLE KIZINA ÇARPTI

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.O. idaresindeki 41 P 9013 plakalı işçi servisinin rampa aşağı indiği esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, duramayarak kaldırımda yürüyen Nur Eylül (5) ile annesi Ayfer Başkurt'a çarparak yan yattı. Servis şoförü ve 5 işçi de yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, anne Ayfer Başkurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. 7 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 5 yaşındaki Nur Eylül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

ANNE İLE KIZINDAN GERİYE TERLİK VE AYAKKABISI KALDI

Nur Eylül ve annesi Ayfer Başkurt'tan geriye ise olay yerindeki terlik ve ayakkabı kaldı. Acı kare görenlerin yüreğini burktu. Ayfer Başkurt'un kızı Nur Eylül'ü okula götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

"ÇIĞLIK SESLERİ DUYULUYORDU"

Sesi duyup dışarıya çıktığını söyleyen Neslihan Akşahin, "Saat 08.00 sıralarıydı. Ben çığlık seslerini duyup balkona çıktım. Koşarak aşağıya indim. Çocuğa müdahalede bulunuyorlardı. Ben indiğimde çocuk ölmüştü. Aşağıya baktığımda kadını gördüm. Otobüste de çığlık sesleri duyuluyordu. Otobüsten de insanları indirmeye çalışıyorlardı, camı patlatmaya çalışıyorlardı. İtfaiyeyi aradık" dedi. Servis aracı ise olay yerindeki geniş çaplı incelemelerin ardından bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam İşçi servisinin çarptığı anne ile kızından geriye ayakkabı ve terlikleri kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçi servisinin çarptığı anne ile kızından geriye ayakkabı ve terlikleri kaldı - Son Dakika
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