Son Dakika Haberleri: Günün En Güzel Karesi Sinop'tan

Günün En Güzel Karesi Sinop'tan

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekibinin yaşlı vatandaşa yardım etmesi herkesin takdirini kazandı.

Günün En Güzel Karesi Sinop'tan, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekibinin yaşlı vatandaşa yardım etmesi herkesin takdirini kazandı. Bu an ise 'günün en güzel karesi' olarak objektiflere yansıdı.

Öğle saatlerinde Sinop'un Boyabat ilçesinde ahırdaki hayvanlarına çuval ile yem getirmek isteyen yaşlı vatandaşa jandarma ekipleri yardım etti. O an ise objektiflere yansıdı. Bu güzel görüntüler ise herkesin takdirini kazandı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:28 Kaynak: İHA

Jandarma, Boyabat, Sinop, Güncel
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