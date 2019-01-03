Günün En İğrenç Haberi: 18 Gözaltı

Manisa'da polisin düzenlediği operasyonla 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları belirlenen 18 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da polisin düzenlediği operasyonla 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları belirlenen 18 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Manisa il genelinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "swinger" yöntemiyle para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 evli çifti uzun süreli teknik takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan operasyonda 18 şahıs gözaltına alındı.



'Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B. isimli 18 şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.



(İHA)

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