GÜNÜN EN İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜ... BOZUK SİLECEKLERE BÖYLE ÇÖZÜM BULDULAR
1 saat önce
İSTANBUL'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:39 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu. İstanbul
Anadolu yakasında bugün çekildiği belirtilen görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde yağmur altında hızla ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin arka koltukta oturanlar tarafından iple çekilerek kontrol edildiği görülüyor. Sürücü bu sayede önünü görebiliyor. O anlar aynı yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
----------
-Sosyal medya görüntüsü
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan şaşırtan paylaşım: Yerimde olsan kafayı yersin Şarkıcı İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli hamile mi? Bozulan sileceği bağladıkları iple kontrol ettiler Kamil Koç, Alman Flixmobiliy'e satılıyor