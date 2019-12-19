Günün haberlerini Telegram üzerinden nasıl takip edebilirsiniz? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Günün haberlerini Telegram üzerinden nasıl takip edebilirsiniz? - Son Dakika Dünya

Günün haberlerini Telegram üzerinden nasıl takip edebilirsiniz?

6 saat önce

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Euronews Türkçe artık Telegram'da. Türkiye ve dünya gündeminden seçtiğimiz haberleri her gün cep telefonunuza mesaj olarak alabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir.


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Euronews, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:00 
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