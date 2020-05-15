Günün Hikayeleri: Mbappé ve Kimpembe

Tüm Avrupa gibi liglere ara verilmesinin ardından PSG'li oyuncularda evlerine karantinaya çekildi. Paris Saint-Germain'li yıldızların evlerinde nasıl vakit geçirdiklerini gösterdikleri videolar Dugout farkıyla sizlerle...

Tüm Avrupa gibi liglere ara verilmesinin ardından PSG'li oyuncularda evlerine karantinaya çekildi. Paris Saint-Germain'li yıldızların evlerinde nasıl vakit geçirdiklerini gösterdikleri videolar Dugout farkıyla sizlerle...

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