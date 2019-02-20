Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısı Artıda Geçildi

Günün İlk Yarısı Artıda Geçildi

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,61'lik yükseliş gösterdi.

Günün İlk Yarısı Artıda Geçildi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,61'lik yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,61'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 615,25 puanlık artışla 102 bin 358 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi de yüzde 1,32 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

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