Günün ilk yarısında 296 hisse prim yaptı
56 dakika önce
BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,47 prim yaptı.
BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,47 prim yaptı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 296'sı yükseldi, 75'i değer kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:20
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