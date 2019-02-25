Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında 296 hisse prim yaptı

Günün ilk yarısında 296 hisse prim yaptı

56 dakika önce

BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,47 prim yaptı.

Günün ilk yarısında 296 hisse prim yaptı, System.String[]
BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,47 prim yaptı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 296'sı yükseldi, 75'i değer kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:20 

Borsa İstanbul, prim, Ekonomi
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