Günün ilk yarısında değer kaybeden hisse senedi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisse senedi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi BİM Birleşik Mağazalar AŞ oldu.

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisse senedi, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi BİM Birleşik Mağazalar AŞ oldu. BİM Birleşik Mağazalar AŞ hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden hisse senedi Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
BİM Mağazalar 48,00 48,24 -0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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