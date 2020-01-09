Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisse senedi - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisse senedi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi BİM Birleşik Mağazalar AŞ oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:28 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi BİM Birleşik Mağazalar AŞ oldu. BİM Birleşik Mağazalar AŞ hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden hisse senedi
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|BİM Mağazalar
|48,00
|48,24
|-0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi