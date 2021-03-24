Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|15,51
|14,10
|10,00
|Albaraka Türk
|1,79
|1,66
|7,83
|SASA Polyester
|46,98
|43,64
|7,65
|Bagfaş
|22,86
|21,38
|6,92
|Vestel
|34,00
|31,90
|6,58
|Konya Çimento
|1.135,20
|1.065,10
|6,58
|Alarko GMYO
|26,82
|25,20
|6,43
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,89
|14,95
|6,29
|Bera Holding
|21,78
|20,50
|6,24
|Kartonsan
|70,10
|66,20
|5,89
|Tat Gıda
|9,32
|8,83
|5,55
|Vakıflar Bankası
|3,64
|3,45
|5,51
|Net Holding
|5,28
|5,01
|5,39
|Türk Traktör
|227,20
|215,80
|5,28
|Pınar Süt
|21,02
|20,00
|5,10
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,00
|5,00
|Halk GMYO
|3,19
|3,04
|4,93
|Kerevitaş Gıda
|5,53
|5,27
|4,93
|Netaş Telekomünikasyon
|28,50
|27,26
|4,55
|Özak GMYO
|5,08
|4,86
|4,53
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi