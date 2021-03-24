Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aygaz 15,51 14,10 10,00 Albaraka Türk 1,79 1,66 7,83 SASA Polyester 46,98 43,64 7,65 Bagfaş 22,86 21,38 6,92 Vestel 34,00 31,90 6,58 Konya Çimento 1.135,20 1.065,10 6,58 Alarko GMYO 26,82 25,20 6,43 İş Yatırım Menkul Değerler 15,89 14,95 6,29 Bera Holding 21,78 20,50 6,24 Kartonsan 70,10 66,20 5,89 Tat Gıda 9,32 8,83 5,55 Vakıflar Bankası 3,64 3,45 5,51 Net Holding 5,28 5,01 5,39 Türk Traktör 227,20 215,80 5,28 Pınar Süt 21,02 20,00 5,10 İhlas Gayrimenkul 1,05 1,00 5,00 Halk GMYO 3,19 3,04 4,93 Kerevitaş Gıda 5,53 5,27 4,93 Netaş Telekomünikasyon 28,50 27,26 4,55 Özak GMYO 5,08 4,86 4,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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