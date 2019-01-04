Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer Kaybeden 13 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer Kaybeden 13 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,02 1,04 -1,92
TAV Havalimanları 22,50 22,90 -1,75
Alarko GMYO 42,36 43,00 -1,49
Soda Sanayii 7,29 7,40 -1,49
T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37
Koza Altın 50,90 51,55 -1,26
Odaş Elektrik 1,87 1,89 -1,06
Ford Otosan 47,76 48,14 -0,79
Turkcell 11,85 11,93 -0,67
Koç Holding 13,71 13,80 -0,65
Koza Madencilik 7,07 7,11 -0,56
Net Holding 1,88 1,89 -0,53
Enka İnşaat 4,51 4,52 -0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:40 Kaynak: AA

İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü Kasımpaşalı Diagne'yi İsteyen Takım Sayısı 11'e Çıktı

11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 13:52:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]