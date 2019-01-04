Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer Kaybeden 13 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer Kaybeden 13 Hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Gayrimenkul
|1,02
|1,04
|-1,92
|TAV Havalimanları
|22,50
|22,90
|-1,75
| Alarko GMYO
|42,36
|43,00
|-1,49
|Soda Sanayii
|7,29
|7,40
|-1,49
|T.S.K.B.
|0,72
|0,73
|-1,37
| Koza Altın
|50,90
|51,55
|-1,26
|Odaş Elektrik
|1,87
|1,89
|-1,06
| Ford Otosan
|47,76
|48,14
|-0,79
|Turkcell
|11,85
|11,93
|-0,67
|Koç Holding
|13,71
|13,80
|-0,65
|Koza Madencilik
|7,07
|7,11
|-0,56
|Net Holding
|1,88
|1,89
|-0,53
| Enka İnşaat
|4,51
|4,52
|-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:40 Kaynak: AA
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