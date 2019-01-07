Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
56 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Değişim (%) CEMTS 5,56 -4,63 ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Değişim (%)
|CEMTS
|5,56
|-4,63
|GOLTS
|11,00
|-4,51
|SODA
|7,19
|-2,18
|IHLGM
|0,99
|-1,98
|GOZDE
|2,56
|-0,78
|BIMAS
|86,00
|-0,69
|GEREL
|3,24
|-0,61
|ODAS
|1,85
|-0,54
|ENKAI
|4,53
|-0,44
|THYAO
|15,05
|-0,40
|VAKBN
|3,78
|-0,26
|AFYON
|4,54
|-0,22
|MAVI
|31,34
|-0,19
|KORDS
|9,15
|-0,11
|KARTN
|328,50
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:01 Kaynak: AA
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