Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Değişim (%) CEMTS 5,56 -4,63 ...

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Değişim (%)
CEMTS 5,56 -4,63
GOLTS 11,00 -4,51
SODA 7,19 -2,18
IHLGM 0,99 -1,98
GOZDE 2,56 -0,78
BIMAS 86,00 -0,69
GEREL 3,24 -0,61
ODAS 1,85 -0,54
ENKAI 4,53 -0,44
THYAO 15,05 -0,40
VAKBN 3,78 -0,26
AFYON 4,54 -0,22
MAVI 31,34 -0,19
KORDS 9,15 -0,11
KARTN 328,50 -0,09
(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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