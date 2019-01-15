Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Otokar 98,15 98,90 -0,76
Coca Cola İçecek 31,18 31,30 -0,38
Deva Holding 3,43 3,44 -0,29
Türk Hava Yolları 15,00 15,03 -0,20
Şok Marketler 10,78 10,80 -0,19
Ülker Bisküvi 15,32 15,33 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:36 Kaynak: AA

Ekonomi
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