Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Otokar
|98,15
|98,90
|-0,76
|Coca Cola İçecek
|31,18
|31,30
|-0,38
|Deva Holding
|3,43
|3,44
|-0,29
|Türk Hava Yolları
|15,00
|15,03
|-0,20
|Şok Marketler
|10,78
|10,80
|-0,19
|Ülker Bisküvi
|15,32
|15,33
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:36 Kaynak: AA
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