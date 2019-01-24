Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,79 0,81 -2,47
İttifak Holding 3,26 3,34 -2,40
Anadolu Efes 20,94 21,44 -2,33
İş GMYO 1,02 1,03 -0,97
Albaraka Türk 1,32 1,33 -0,75
Galatasaray Sportif 1,37 1,38 -0,72
Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 1,70 -0,59
Bim Mağazalar 92,15 92,50 -0,38
Gersan Elektrik 3,44 3,45 -0,29
Halkbank 8,13 8,15 -0,25
Ereğli Demir Çelik 8,37 8,39 -0,24
Soda Sanayii 7,21 7,22 -0,14
Fenerbahçe Futbol 7,33 7,34 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:20 Kaynak: AA

İttifak Holding, Futbol, Borsa İstanbul, Ekonomi
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