Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
53 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Tekfen Holding
|23,94
|24,42
|-1,97
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|1,67
|-1,80
|Mavi Giyim
|38,44
|38,88
|-1,13
|Turkcell
|14,34
|14,49
|-1,04
|Anadolu Efes
|21,04
|21,20
|-0,75
| Tofaş Oto. Fab.
|19,85
|20,00
|-0,75
| Bim Mağazalar
|92,35
|92,85
|-0,54
|Gübre Fabrik.
|3,15
|3,16
|-0,32
|Koç Holding
|16,95
|16,99
|-0,24
|Otokar
|105,90
|106,00
|-0,09
| Migros Ticaret
|16,11
|16,12
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:33 Kaynak: AA
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