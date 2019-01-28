Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

53 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 23,94 24,42 -1,97
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80
Mavi Giyim 38,44 38,88 -1,13
Turkcell 14,34 14,49 -1,04
Anadolu Efes 21,04 21,20 -0,75
Tofaş Oto. Fab. 19,85 20,00 -0,75
Bim Mağazalar 92,35 92,85 -0,54
Gübre Fabrik. 3,15 3,16 -0,32
Koç Holding 16,95 16,99 -0,24
Otokar 105,90 106,00 -0,09
Migros Ticaret 16,11 16,12 -0,06


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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