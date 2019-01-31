Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,48
|1,58
|-6,33
|Koza Madencilik
|6,89
|7,11
|-3,09
|Koza Altın
|54,90
|56,15
|-2,23
|Göltaş Çimento
|12,37
|12,60
|-1,83
|Polisan Holding
|6,57
|6,68
|-1,65
|ICBC Turkey Bank
|4,23
|4,30
|-1,63
|İpek Doğal Enerji
|5,53
|5,62
|-1,60
|Metro Holding
|0,80
|0,81
|-1,23
|Alarko Holding
|2,60
|2,63
|-1,14
|İş GMYO
|1,07
|1,08
|-0,93
|Bim Mağazalar
|89,65
|90,45
|-0,88
|Parsan
|11,10
|11,18
|-0,72
|Galatasaray Sportif
|1,53
|1,54
|-0,65
|İttifak Holding
|3,24
|3,26
|-0,61
|Coca Cola İçecek
|33,12
|33,32
|-0,60
|Çelebi
|62,00
|62,35
|-0,56
|Tat Gıda
|4,43
|4,45
|-0,45
|Gübre Fabrik.
|3,30
|3,31
|-0,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,05
|5,06
|-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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