Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,48 1,58 -6,33
Koza Madencilik 6,89 7,11 -3,09
Koza Altın 54,90 56,15 -2,23
Göltaş Çimento 12,37 12,60 -1,83
Polisan Holding 6,57 6,68 -1,65
ICBC Turkey Bank 4,23 4,30 -1,63
İpek Doğal Enerji 5,53 5,62 -1,60
Metro Holding 0,80 0,81 -1,23
Alarko Holding 2,60 2,63 -1,14
İş GMYO 1,07 1,08 -0,93
Bim Mağazalar 89,65 90,45 -0,88
Parsan 11,10 11,18 -0,72
Galatasaray Sportif 1,53 1,54 -0,65
İttifak Holding 3,24 3,26 -0,61
Coca Cola İçecek 33,12 33,32 -0,60
Çelebi 62,00 62,35 -0,56
Tat Gıda 4,43 4,45 -0,45
Gübre Fabrik. 3,30 3,31 -0,30
Tümosan Motor ve Traktör 5,05 5,06 -0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Koza, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi
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