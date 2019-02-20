Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 90,25 91,40 -1,26 Çemaş Döküm 0,82 0,83 -1,20 MLP Sağlık 12,53 12,65 -0,95 Ereğli Demir Çelik 8,98 9,05 -0,77 Zorlu Enerji 1,43 1,44 -0,69 Petkim 5,59 5,62 -0,53 Tüpraş 139,90 140,50 -0,43 İpek Doğal Enerji 4,86 4,88 -0,41 Global Yat. Holding 3,64 3,65 -0,27 Yataş 5,51 5,52 -0,18

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)