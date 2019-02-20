Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bim Mağazalar 90,25 91,40 -1,26
Çemaş Döküm 0,82 0,83 -1,20
MLP Sağlık 12,53 12,65 -0,95
Ereğli Demir Çelik 8,98 9,05 -0,77
Zorlu Enerji 1,43 1,44 -0,69
Petkim 5,59 5,62 -0,53
Tüpraş 139,90 140,50 -0,43
İpek Doğal Enerji 4,86 4,88 -0,41
Global Yat. Holding 3,64 3,65 -0,27
Yataş 5,51 5,52 -0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Demir Çelik, Borsa İstanbul, Ekonomi
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