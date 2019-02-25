Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|1,52
|1,54
|-1,30
|Tüpraş
|144,20
|146,00
|-1,23
|Kartonsan
|389,90
|393,50
|-0,91
|Coca Cola İçecek
|35,52
|35,80
|-0,78
|Koza Altın
|50,70
|51,00
|-0,59
|Fenerbahçe Futbol
|7,00
|7,04
|-0,57
|Odaş Elektrik
|1,86
|1,87
|-0,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,39
|10,40
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:02 Kaynak: AA
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