Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,52 1,54 -1,30 Tüpraş 144,20 146,00 -1,23 Kartonsan 389,90 393,50 -0,91 Coca Cola İçecek 35,52 35,80 -0,78 Koza Altın 50,70 51,00 -0,59 Fenerbahçe Futbol 7,00 7,04 -0,57 Odaş Elektrik 1,86 1,87 -0,53 Kordsa Teknik Tekstil 10,39 10,40 -0,10

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)