Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,67
|1,81
|-7,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|1,09
|-6,42
|İhlas Holding
|0,49
|0,51
|-3,92
|Mavi Giyim
|42,04
|43,22
|-2,73
|Göltaş Çimento
|11,98
|12,20
|-1,80
|Ege Endüstri
|457,10
|463,00
|-1,27
|Hürriyet Gzt.
|1,01
|1,02
|-0,98
|Turkcell
|14,07
|14,19
|-0,85
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|1,52
|-0,66
|Aksa Enerji
|3,09
|3,11
|-0,64
|Tekfen Holding
|25,00
|25,16
|-0,64
|Albaraka Türk
|1,89
|1,90
|-0,53
|MLP Sağlık
|13,85
|13,90
|-0,36
|Otokar
|117,80
|118,20
|-0,34
|Global Yat. Holding
|3,66
|3,67
|-0,27
|Tüpraş
|146,80
|147,10
|-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:04 Kaynak: AA
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