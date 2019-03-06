Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,67 1,81 -7,73 İhlas Gayrimenkul 1,02 1,09 -6,42 İhlas Holding 0,49 0,51 -3,92 Mavi Giyim 42,04 43,22 -2,73 Göltaş Çimento 11,98 12,20 -1,80 Ege Endüstri 457,10 463,00 -1,27 Hürriyet Gzt. 1,01 1,02 -0,98 Turkcell 14,07 14,19 -0,85 Emlak Konut GMYO 1,51 1,52 -0,66 Aksa Enerji 3,09 3,11 -0,64 Tekfen Holding 25,00 25,16 -0,64 Albaraka Türk 1,89 1,90 -0,53 MLP Sağlık 13,85 13,90 -0,36 Otokar 117,80 118,20 -0,34 Global Yat. Holding 3,66 3,67 -0,27 Tüpraş 146,80 147,10 -0,20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)