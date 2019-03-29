Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 22,22 22,98 -3,31
Mavi Giyim 36,48 37,36 -2,36
Tüpraş 123,80 125,50 -1,35
Enerjisa Enerji 5,16 5,21 -0,96
Çelebi 68,00 68,65 -0,95
Şok Marketler 8,77 8,84 -0,79
Ereğli Demir Çelik 9,09 9,16 -0,76
Gübre Fabrik. 2,67 2,69 -0,74
Koza Altın 41,44 41,74 -0,72
Kerevitaş Gıda 1,44 1,45 -0,69
Emlak Konut GMYO 1,53 1,54 -0,65
Polisan Holding 3,17 3,19 -0,63
Soda Sanayii 7,57 7,61 -0,53
Kartonsan 343,30 345,00 -0,49
Kordsa Teknik Tekstil 10,34 10,39 -0,48
Migros Ticaret 13,48 13,54 -0,44
Türk Traktör 30,72 30,80 -0,26
Göltaş Çimento 10,04 10,05 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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