Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,28
|0,29
|-3,45
|Fenerbahçe Futbol
|7,28
|7,50
|-2,93
|Galatasaray Sportif
|1,24
|1,26
|-1,59
|Trabzonspor Sportif
|0,90
|0,91
|-1,10
|Global Yat. Holding
|3,10
|3,13
|-0,96
|Soda Sanayii
|7,39
|7,46
|-0,94
|Vakıflar Bankası
|4,31
|4,35
|-0,92
|Halkbank
|5,88
|5,93
|-0,84
|Net Holding
|1,75
|1,76
|-0,57
|Arçelik
|17,95
|18,01
|-0,33
|MLP Sağlık
|13,01
|13,05
|-0,31
|Bim Mağazalar
|77,55
|77,75
|-0,26
|İttifak Holding
|4,08
|4,09
|-0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:28 Kaynak: AA
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