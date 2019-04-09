Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|12,68
|12,81
|-1,01
| Alarko GMYO
|43,26
|43,54
|-0,64
|Yataş
|5,19
|5,22
|-0,57
| Fenerbahçe Futbol
|7,17
|7,19
|-0,28
|Hektaş
|10,66
|10,68
|-0,19
|Enerjisa Enerji
|5,38
|5,39
|-0,19
| Bim Mağazalar
|78,95
|79,05
|-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:47 Kaynak: AA
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