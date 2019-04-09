Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 12,68 12,81 -1,01
Alarko GMYO 43,26 43,54 -0,64
Yataş 5,19 5,22 -0,57
Fenerbahçe Futbol 7,17 7,19 -0,28
Hektaş 10,66 10,68 -0,19
Enerjisa Enerji 5,38 5,39 -0,19
Bim Mağazalar 78,95 79,05 -0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:47 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Yataş, Alarko, Borsa İstanbul, Ekonomi
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