Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:25 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|11,20
|11,34
|-1,23
|Metro Holding
|0,94
|0,95
|-1,05
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,35
|1,36
|-0,74
|Fenerbahçe Futbol
|7,15
|7,16
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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