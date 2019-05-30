Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 0,82 0,83 -1,20 Aksa 8,39 8,48 -1,06 İttifak Holding 6,15 6,20 -0,81 Gentaş 1,54 1,55 -0,65 Tekfen Holding 24,68 24,80 -0,48 Çelebi 79,10 79,25 -0,19

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)