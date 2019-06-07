Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: Hisse Son Fiyat Günlük Değişim (%) TUPRS 126,1 -1,87 ISFIN 4,99 -1,38 BIMAS...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:09 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|Hisse
|Son Fiyat
|Günlük Değişim (%)
|TUPRS
|126,1
|-1,87
|ISFIN
|4,99
|-1,38
|BIMAS
|79
|-1,25
|VERUS
|19,04
|-1,24
|ENKAI
|5,27
|-0,38
|ITTFH
|6,18
|-0,32
|CCOLA
|27,62
|-0,29
|ENJSA
|5,41
|-0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Hobi olarak Akzambak yetiştirmeye başladı, taleplere yetişemiyor
Yüzyıllık vaatte geri sayım! Filyos Limanı 2020'de hizmete alınacak
Dolar yeniden yükselişe geçti
Kriz büyüyor! Huawei yaptırımına Facebook da katıldı