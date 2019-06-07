Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: Hisse Son Fiyat Günlük Değişim (%) TUPRS 126,1 -1,87 ISFIN 4,99 -1,38 BIMAS...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
Hisse Son Fiyat Günlük Değişim (%)
TUPRS 126,1 -1,87
ISFIN 4,99 -1,38
BIMAS 79 -1,25
VERUS 19,04 -1,24
ENKAI 5,27 -0,38
ITTFH 6,18 -0,32
CCOLA 27,62 -0,29
ENJSA 5,41 -0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:09 Kaynak: AA
Ekonomi
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