Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
23 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:30 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|TAV Havalimanları
|26,02
|26,46
|-1,66
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,96
|12,11
|-1,24
|Ereğli Demir Çelik
|7,30
|7,38
|-1,08
|Doğan Holding
|1,07
|1,08
|-0,93
|Turkcell
|12,29
|12,40
|-0,89
|Mavi Giyim
|34,56
|34,86
|-0,86
|Karsan Otomotiv
|1,20
|1,21
|-0,83
|Bim Mağazalar
|78,30
|78,95
|-0,82
|Arçelik
|17,51
|17,65
|-0,79
| Sasa Polyester
|6,42
|6,47
|-0,74
| Fenerbahçe Futbol
|7,22
|7,26
|-0,55
|Ülker Bisküvi
|19,51
|19,60
|-0,46
| Tofaş Oto. Fab.
|17,28
|17,35
|-0,40
| Koza Altın
|50,00
|50,10
|-0,20
|Türk Traktör
|28,76
|28,80
|-0,14
| Ege Endüstri
|481,90
|482,40
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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