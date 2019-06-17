Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

23 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
TAV Havalimanları 26,02 26,46 -1,66
Kordsa Teknik Tekstil 11,96 12,11 -1,24
Ereğli Demir Çelik 7,30 7,38 -1,08
Doğan Holding 1,07 1,08 -0,93
Turkcell 12,29 12,40 -0,89
Mavi Giyim 34,56 34,86 -0,86
Karsan Otomotiv 1,20 1,21 -0,83
Bim Mağazalar 78,30 78,95 -0,82
Arçelik 17,51 17,65 -0,79
Sasa Polyester 6,42 6,47 -0,74
Fenerbahçe Futbol 7,22 7,26 -0,55
Ülker Bisküvi 19,51 19,60 -0,46
Tofaş Oto. Fab. 17,28 17,35 -0,40
Koza Altın 50,00 50,10 -0,20
Türk Traktör 28,76 28,80 -0,14
Ege Endüstri 481,90 482,40 -0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:30 Kaynak: AA
Borsa İstanbul
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