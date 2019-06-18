Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
53 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:36 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,26
|4,40
|-3,18
| Tat Gıda
|4,42
|4,54
|-2,64
| Koza Madencilik
|7,76
|7,85
|-1,15
|Metro Holding
|1,01
|1,02
|-0,98
|Çemtaş
|5,37
|5,41
|-0,74
|Tekfen Holding
|26,82
|26,96
|-0,52
| Fenerbahçe Futbol
|7,21
|7,22
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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