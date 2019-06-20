Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

3 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 39,92 41,26 -3,25
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
Verusa Holding 18,64 19,10 -2,41
Tüpraş 117,00 119,00 -1,68
İhlas Gayrimenkul 0,83 0,84 -1,19
Soda Sanayii 6,80 6,88 -1,16
Anadolu Efes 19,73 19,79 -0,30
Parsan 14,98 14,99 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:23 Kaynak: AA
enerji, pegasus, yapı, borsa istanbul, Ekonomi
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