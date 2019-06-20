Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
3 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:23 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|39,92
|41,26
|-3,25
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|Verusa Holding
|18,64
|19,10
|-2,41
|Tüpraş
|117,00
|119,00
|-1,68
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,84
|-1,19
|Soda Sanayii
|6,80
|6,88
|-1,16
|Anadolu Efes
|19,73
|19,79
|-0,30
|Parsan
|14,98
|14,99
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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