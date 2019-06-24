Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Soda Sanayii 6,69 6,85 -2,34
TAV Havalimanları 26,08 26,70 -2,32
Tekfen Holding 26,22 26,78 -2,09
Enka İnşaat 5,27 5,38 -2,04
İş Fin.Kir. 3,68 3,75 -1,87
Verusa Holding 18,15 18,44 -1,57
Pegasus 38,54 39,10 -1,43
Trabzonspor Sportif 0,98 0,99 -1,01
İttifak Holding 7,15 7,20 -0,69
MLP Sağlık 12,32 12,35 -0,24
Çelebi 102,80 103,00 -0,19
Aksa 9,13 9,14 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:34 Kaynak: AA
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