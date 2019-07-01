Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
25 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:31 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|6,24
|6,40
|-2,50
|Tukaş
|4,99
|5,11
|-2,35
|Pegasus
|44,70
|45,60
|-1,97
|TAV Havalimanları
|26,48
|27,00
|-1,93
|Tekfen Holding
|25,50
|25,96
|-1,77
|Arçelik
|19,17
|19,45
|-1,44
|Ford Otosan
|61,65
|62,50
|-1,36
|Verusa Holding
|17,81
|18,05
|-1,33
|Koza Altın
|52,25
|52,85
|-1,14
|Tofaş Oto. Fab.
|19,13
|19,30
|-0,88
|Enka İnşaat
|5,43
|5,47
|-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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