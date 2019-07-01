Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

25 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,24 6,40 -2,50
Tukaş 4,99 5,11 -2,35
Pegasus 44,70 45,60 -1,97
TAV Havalimanları 26,48 27,00 -1,93
Tekfen Holding 25,50 25,96 -1,77
Arçelik 19,17 19,45 -1,44
Ford Otosan 61,65 62,50 -1,36
Verusa Holding 17,81 18,05 -1,33
Koza Altın 52,25 52,85 -1,14
Tofaş Oto. Fab. 19,13 19,30 -0,88
Enka İnşaat 5,43 5,47 -0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:31 Kaynak: AA
İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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